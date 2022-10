Serie A, Bologna-Sampdoria 1-1

Alla rete di Nicolas Dominguez del Bologna ci pensa Filip Djuricic a rispondere per i blucerchiati: È stata una partita combattuta allo stadio “Dall’Ara“, le due squadre ci hanno provato fino al triplice fischio e il risultato finale è un pareggio che può accontentare entrambe le parti.

È anche vero che Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Sampdoria da questa settimana (dopo l’esonero di Marco Giampaolo) si sta ambientando in questa avventura in Serie A osservando tutte le tattiche, e stavolta non da giocatore.

Diamo un occhio alla classifica: il Bologna si trova nella parte destra, al 12º posto con 9 punti, mentre la squadra ligure rimane ultima con soli 3 punti.

Infine, andiamo a sottolineare i prossimi due impegni, rispettivamente della squadra emiliana e di quella ligure: i ragazzi di Thiago Motta sfideranno il Napoli al “Maradona“, mentre invece la Sampdoria se la vedrà con la Roma a “Marassi“.