Serie A, Bologna-Parma 4-1. Il derby emiliano chiude la seconda giornata di campionato

È terminata Bologna-Parma, posticipo della seconda giornata di campionato di Serie A 2020-2021, col risultato di 4-1 per i padroni di casa. I rossoblù indirizzano da subito il match e chiudono il primo tempo con un doppio vantaggio, dato dalle due reti di Roberto Soriano. In avvio di ripresa arriva anche il terzo gol del Bologna con Skov Olsen, prima della rete crociata con Hernani. Nel recupero, invece, è arrivata la gioia personale anche per Rodrigo Palacio per il gol del definitivo 4 a 1. Dopo la sconfitta contro il Milan nella gara d’esordio, con la vittoria nel derby emiliano gli uomini di Mihajlovic guadagnano i primi tre punti in campionato.