È da poco terminata allo Stadio Dall’Ara la sfida tra Bologna e Inter per 0-1. La gara era valida per la 28esima giornata di Serie A, a decidere è il gol di Bisseck al 37′ su assist di Bastoni. I nerazzurri capolisti si portano momentaneamente a +18 dalla seconda in classifica Juventus e iniziano a cucire la seconda stella sul petto. La squadra di Thiago Motta si ferma, e resta al quarto posto con 51 punti. Domani scontro diretto per la corsa Champions League tra Fiorentina (42 punti) e Roma. Vietato sbagliare per gli uomini di De Rossi, che in caso di vittoria sulla Viola andrebbero a -1 dal Bologna.