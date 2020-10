Serie A, Bologna-Cagliari 3-2. Vittoria in rimonta per i Felsinei, decisiva la doppietta di Barrow

Finita la gara al Dall’Ara tra Bologna e Cagliari per l’anticipo della sesta giornata di Serie A. Partita divertente e piena di emozioni con continui ribaltamenti di fronte e molti gol. La gara sembra essere sin da subito scoppiettante con le due squadre che giocano a viso aperto, ma a passare in vantaggio ci pensa il Cagliari con Joao Pedro (15′) su assist di Zappa al termine di un azione corale. Il Bologna risponde con alcune occasioni neutralizzate da Alessio Cragno in stato di grazia. Il portiere italiano però non può nulla sul pareggio di Barrow (45′) che infila la palla sotto all’incrocio dopo un’azione personale. Il secondo tempo ancora più divertente, prima Simeone (47′) riporta in vantaggio i Sardi e poi il gol di Soriano (52′) e ancora Barrow (56′) ribaltano la partita. Il Bologna raggiunge la 14esima posizione in classifica con 6 punti, mentre il Cagliari fermo al 12esimo posto con 7 punti.