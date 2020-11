Termina 1-1 la sfida tra Benevento e Juventus allo stadio Ciro Vigorito. Le reti arrivano tutte nel primo tempo: al 21′ segna Morata per il momentaneo vantaggio della formazione ospite, poi al 48′, sullo scadere dei minuti di recupero, pareggia Letizia. La Juventus raggiunge la Roma a 17 punti, in attesa della sfida dei giallorossi contro il Napoli, in programma domani al San Paolo alle ore 20.45. Il Benevento invece raggiunge quota 10 punti, insieme a Sampdoria e Cagliari.