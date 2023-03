Match a reti bianche tra Atalanta e Udinese, nell’anticipo delle 18:00 del 25esimo turno di Serie A. Gli uomini di Gasperini, in piena corsa Champions League, come la Roma, sbattono sul muro bianconero eretto da Silvestri. La Dea, privata al 41′ per infortunio di Koopmeiners, si ferma a quota 42, a -2 dai giallorossi, in attesa del posticipo di domani contro la Juventus.