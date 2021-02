Serie A, Atalanta-Napoli 4-2. I bergamaschi agganciano la Roma al terzo posto in classifica

Sin dalle prime battute il pallino del gioco è dell’Atalanta. I padroni di casa tengono palla, affacciandosi nell’area partenopea a più riprese. La gara viene sbloccata al 52′ con la zampata vincente di Zapata servito perfettamente dal connazionale Muriel. Dopo poco i partenopei pareggiano con Zielinski con una bella conclusione al volo.

Ma al 64′ Robin Gosens riporta i bergamaschi in vantaggio. Muriel al 71′ sembra chiudere la gara, ma l’autogol di Gosens apre uno spiraglio per Gattuso. La Dea non è mai doma e al 79′ trova un altro gol con Romero. Il Napoli rimane al settimo posto con 40 punti in classifica, l’Atalanta si porta momentaneamente al terzo posto con 43 punti.