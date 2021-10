Impresa del Milan che fa di un sol boccone (prima) e poi rischia con l’Atalanta. A Bergamo finisce 3-2 per i ragazzi di Pioli che sono passati in vantaggio, dopo pochi istanti dall’inizio della partita, con Calabria (intervento poco preciso di Musso). Nel finale di primo tempo la rete di Tonali che ha sigillato la partita. Il punto esclamativo l’ha messo Leao con un destro sotto l’incrocio. Non bastano il rigore di Zapata e il gol di Pasalic (assist del colombiano) nel finale.