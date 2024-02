La Lega Serie A ha reso noti date, orari ed emittenti dalla 28esima e la 30esima giornata di Serie A. La Roma sfiderà la Fiorentina al Franchi domenica 10 marzo alle 20.45, mentre ospiterà il Sassuolo in casa domenica 17 marzo alle 18. I giallorossi scenderanno in campo il giorno di pasquetta per la gara contro il Lecce allo stadio Via Del Mare lunedì 1 aprile alle 18.

28esima giornata

0/03/2024 | Domenica | 20.45 FIORENTINA-ROMA DAZN

29esima giornata

17/03/2024 | Domenica | 18.00 ROMA-SASSUOLO DAZN

30esima giornata

01/04/2024| Lunedì | 18.00 LECCE-ROMA DAZN