La Gazzetta del Mezzogiorno (Gianluca Placentini) – La Roma di Mourinho continua a cedere: oltre a Carles Perez (verso il Celta), anche Darboe è vicino ai saluti: per lui c’è il Lask (squadra austriaca), in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 2 e i 3 milioni. Vicino alla cessione anche Reynolds: su di lui il Waterloo. In partenza pure Ibanez, per cui oltre che dai club inglesi si registra l’interesse del Napoli, che deve rimpiazzare Kim.