Semplici: “9 punti in 3 partite ci portano a riemergere e a lottare per quello che è il nostro obiettivo. Abbiamo sofferta da squadra, siamo stati bravi”

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, è stato intervistato durante il post partita di Cagliari-Roma 3-2. Queste le sue parole:

SEMPLICI A SKY SPORT

Pensavi fosse così forte Joao Pedro?

Joao sì perché l’avevo affrontato già. Sapevo delle qualità del ragazzo. Oggi ha fatto una partita di grande sacrificio, complimenti a tutti perché abbiamo fatto una prestazione di carattere, bella. Contro una Roma che è una squadra così importante. 9 punti in 3 partite ci portano a riemergere e a lottare per quello che è il nostro obiettivo.

Partita tosta sul campo…

Bisogna guardare anche gli altri risultati, ma l’energia va spesa per quella che può essere la nostra prestazione. Sapevamo che avevamo l’opportunità di riavvicinarci e di attaccarci al treno giusto e l’abbiamo colta. Abbiamo sofferto da squadra, siamo stati bravi. Si poteva osare di più in certi momenti, ma abbiamo perso Pereiro in settimana. Il cammino è lungo ma siamo lì anche noi.

Avete creato qualcosa che ha funzionato subito. Qual è stata la chiave?

Questa squadra, basta leggere i nomi, ha delle qualità. Purtroppo non era riuscita a dimostrare quel valore lì. Quando siamo riusciti a incidere sotto l’aspetto mentale e morale hanno tirato fuori gli attributi. Non capivo perché non riuscivano a tirarli fuori, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che una squadra come la nostra doveva fare un altro tipo di campionato. Il gruppo sta crescendo e si sta convincendo di questa mentalità che bisogna mettere in campo. Questo è l’aspetto più importante, poi è chiaro che ci vogliono quelle qualità che adesso stanno venendo fuori.

Il non dover rimontare cambia qualcosa?

No, assolutamente. Ora che ci siamo riavvicinati non possiamo mollare, come ho già detto ai ragazzi che festeggiavano la vittoria. Dobbiamo giocare con umiltà. Questa deve essere la nostra forza e il nostro credo.

Da quando si è fatto male Rog, Marin è cresciuto molto…

Non lo so perché non ho avuto a disposizione Rog. Marin ha grandi margini, lo sta dimostrando. Ha un gran tiro e anche oggi l’ha fatto presente. Sta crescendo, abbiamo cambiato modo di giocare e di stare in campo. Stiamo cercando di mettere in campo quelle che sono le nostre qualità. Marin anche oggi l’ha dimostrato.