L’ex calciatore della Roma, Ezio Sella, ha parlato ai microfoni di SportItalia del momento dei giallorossi. Queste le sue dichiarazioni:

Campionato ed Europa League: la Roma dove può arrivare ora? “Non si deve porre limiti. In Europa League deve provare ad arrivare più lontano possibile, allo stesso tempo in campionato deve preservare questa continuità per raggiungere il quarto posto. Credo che questa squadra abbia tutte le potenzialità per raggiungere tali obiettivi”.

Daniele De Rossi può essere, o è, un grande allenatore?

“Non corriamo troppo. Sicuramente ha già dimostrato di poter fare l’allenatore, di avere idee e che può dare molto sotto l’aspetto del lavoro, della mentalità e della filosofia di gioco. Ha le sue idee, cerca di trasmetterle ai propri giocatori: anche in poco tempo è riuscito, se non al 100%, almeno al 70% a trasferirle. Ha tutte le carte in regola per diventare un allenatore importante”.

Lo ha sentito in questi giorni?

“Gli ho solo mandato un messaggio di complimenti. Adesso è indaffarato, quando ci sono queste situazioni bisogna lasciarlo tranquillo perché lui deve pensare solo ed esclusivamente alla Roma ed a fare le cose nel miglior modo possibile, per raggiungere i risultati”.