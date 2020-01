Scouting Totti: sta per sbocciare

Francesco Totti è pronto a cominciare la nuova vita. La sua società di scouting sta per nascere, sarà presentata ufficialmente tra gennaio e febbraio, si stanno ultimando i lavori nella sede all’Eur. Sarà affiancato da due giovani agenti romani che hanno sostenuto l’esame di idoneità da procuratori, Giovanni De Montis e Matteo Fittavolini. L’agenzia si occuperà soprattutto di scouting, con l’obiettivo di scovare il nuovo Totti, lavorerà in particolare con i giovani non solo d’Italia ma di tutto il mondo. Totti avrà titolarità nel ruolo di procuratore, sarà lui a convincere i giovani talenti individuati dai suoi collaboratori a passare nella sua scuderia. La struttura che sta nascendo avrà agenti Uefa nello staff, osservatori che si coordineranno direttamente con Francesco, avvocati, un commercialista e un notaio. Il profilo di Chiesa non è ideale per la nuova agenzia, mentre è concreta l’ipotesi Esposito. Lo scrive il Corriere Dello Sport.