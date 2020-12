Scossa Roma per il riscatto

Il Tempo (F.Biafora) – Chiudere il 2020 in bellezza e riscattare la sconfitta contro l’Atalanta. Nelle 34 partite disputate nell’anno solare la Roma ha realizzato 59 punti con la speranza che a gennaio, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, possa restituire il punto di Verona. Sulla strada dei giallorossi questa sera ci sarà il Cagliari di mister Di Francesco. I rossoblu galleggiano nella seconda metà della classifica, ma sono una squadra che non si può sottovalutare per la presenza di alcune individualità importanti come Joao Pedro e Nandez: “Mi aspetto una partita difficile come tutte, vogliamo vincere giocare bene“, le parole di Fonseca. La Roma è alla fine di ciclo di 10 partite e la stanchezza per alcuni si fa sentire, ma il tecnico non vuole esagerare con il turnover. Spinazzola, col suo problema al flessore, sarà da valutare per il match del 3 gennaio contro la Sampdoria. Al suo posto Peres è in vantaggio su Calafiori, mentre sicuramente dal primo minuto ci sarà Pedro. I dubbi di formazione riguardano la difesa con Smalling apparso in leggero affanno. Si rivedrà anche Kumbulla al posto di uno tra Mancini e Ibanez.