Scossa Fonseca: “Roma in corsa”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Non c’è tempo di rimuginare, il campionato offre altre occasioni e la classifica per il quarto posto si addensa. Dopo la frustata ai calciatori, Fosneca recupera la flemma del caposquadra. Un 2020 difficile per il portoghese, ma anche significativo per i progressi complessivi della sua Roma. Di Francesco contro la Roma non ha mai vinto (3 pareggi e 6 sconfitte) e arriva all’Olimpico dopo una serie negativa di 6 match senza vincere. La Roma di Fonseca non batte quasi mai le grandi, ma con le squadre meno attrezzate di solito non sbaglia l’appuntamento. Per meglio dire “l’atteggiamento“, come dice Fonseca. C’è poi il discorso portiere con il portoghese che difende Pau Lopez e Mirante.