Scontri diretti il nervo scoperto

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Si finisce sempre a constatare l’incomprensibile verità: la Roma degli scontri diretti è un bersaglio facile, perché non vince mai e perde quasi sempre. Diverse le condizioni: se nelle sconfitte contro Atalanta, Lazio e Napoli la Roma non aveva quasi opposto resistenza, stavolta invece la partita c’è stata e si è giocata quasi alla pari, lasciando nicchie di rimpianto per il risultato.

Resta misteriosa la spiegazione di un rendimento bipolare: 30 punti su 30 contro le squadre che occupano la seconda metà della classifica e soltanto 10 con le altre. Nessun altro in Serie A ha uno spread così ampio. Difficile parlare di coincidenze, quando si alza il livello la Roma non riesce a contrastare l’avversario. Anche nell’anno del Covid, con gli stadi vuoti, la Roma risente molto dei viaggi: 27 punti su 33 in casa, 13 su 30 in trasferta invece.