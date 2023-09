Come riportato da Lorenzo Pes, Aouar e Zalewski, usciti malconci dalla sfida casalinga con il Milan, hanno svolto gli esami strumentali che hanno escluso lesioni o altri infortuni preoccupanti. Per il centrocampista algerino si tratta di un problema al flessore sinistro, mentre per l’esterno polacco un fastidio alla coscia. Entrambi non dovrebbero partire per gli impegni delle rispettive nazionali.

