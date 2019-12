Sciolte le righe: la squadra si ritroverà il primo gennaio

Stop solo per la squadra: Fonseca ha salutato i giocatori dopo la partita del Franchi, dando appuntamento a Trigoria per la ripresa del lavoro alla fine della prossima settimana. Il primo gennaio è in programma, al Tre Fontane, l’allenamento aperto al pubblico (sold out, con 2500 tifosi che si sono già prenotati). Niente pausa invece per Fienga e Petrachi. La Fiorentina è pronta a prendere Kalinic (ma serve l’ok dell’Atletico Madrid), ma sul giocatore c’è anche il Genoa, dove gioca Pinamonti, che potrebbe diventare il nuovo vice Dzeko. Raiola propone Kean, il Real Madrid Mariano Diaz. Lo scrive Il Messaggero.