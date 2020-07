Schick ha sposato la sua Hana

Corriere dello Sport (R. Maida) – Patrik Schick ha detto sì. Non alla Roma, non al Lipsia, ma alla donna della sua vita, Hana Behounkova, che ha sposato ieri in un resort di lusso in Repubblica Ceca. Aspettando che si definisca il futuro professionale, Schick ha vissuto un momento importante della sua vita privata. Ha approfittato della chiusura della Bundesliga, aspettando la ripresa della Champions League. Quanto alla prossima stagione, la sua volontà è già stata espressa più volte: vuole rimanere al Lipsia. La Roma però non ha accettato l’offerta da 20 milioni dei tedeschi.