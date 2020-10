Schiattarella: “Proveremo a fare la nostra partita. Siamo venuti qui per mettere in difficoltà una squadra forte come la Roma”

Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Benevento. Queste le sue parole:

SCHIATTARELLA A SKY SPORT

“Sicuramente proveremo a fare la nostra gara. Abbiamo un’identità e un modo preciso di giocare. Siamo venuti qui per mettere in difficoltà una squadra forte come la Roma, proveremo a portare dei punti a casa“.

Pensi che Simone Inzaghi ha chiesto un favore al fratello Pippo?

Non so se si sono parlati (ride, ndr). Noi abbiamo un nostro percorso da fare, questo devi chiederlo al mister.