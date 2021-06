Scelto il nuovo pullman della Roma – VIDEO

Dopo qualche giorno di votazione è stato finalmente svelato il nuovo pullman della Roma. Il tutto tramite il profilo ufficiale Twitter della società giallorossa. Ha vincere è stata la colorazione interamente rossa con la scritta ASR per tutta la fiancata con il lupetto negli ultimi metri del mezzo. A breve farà il suo esordio per le strade d’Italia e non solo.

🆕🟨🚍🟥🆕 💥Ecco il nuovo design del nostro pullman!💥 📊 È questa la livrea più votata dai possessori di Fan Token $ASR sull'app di @socios 🤝 Presto sarà pronto per tornare a macinare km! 💪#ASRoma pic.twitter.com/CX0Kxv9jIc — AS Roma (@OfficialASRoma) June 28, 2021