Il Tempo (L. Pes) – Che la Roma sia alla ricerca di un attaccante non è una notizia. L’infortunio di Abraham obbliga i giallorossi ad intervenire sul mercato, senza però poter contare sull’importante incasso che avrebbe garantito la cessione dell’attaccante inglese.

A Trigoria il campo della ricerca per il ruolo del centravanti si restringe sui profili che possano arrivare nella Capitale in prestito. Il mercato dei parametri zero (Thuram a parte) non offre grandi soluzioni per l’attacco, e non avendo risorse Pinto è alla ricerca di un numero nove a titolo temporaneo. Tra i nomi che corrispondono all’identikit c’è sicuramente quello di Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham sarebbe entusiasta di vestire la maglia giallorossa, e in questi gioni si trova in vacanza alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio. Il classe ’99 ha terminato la fase riabilitativa e da un paio di settimane si sta dedicando al potenziamento muscolare ed è già tornato in campo. Al momento nessun contatto tra i giallorossi e l’entourage del ragazzo, che la prossima settimana farà il punto sul futuro. Sfumato, invece, per il centrocampo l’obiettivo Tielemans che ha raggiunto un accordo con l’Aston Villa.