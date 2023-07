La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – “Per tanti sono un talento inespresso. Io so di avere delle qualità ancora nascoste, ma sono strasicuro, al cento per cento, che chi mi prende fa un affare”. Gianluca Scamacca ha rilasciato un’intervista al sito Cronache di Spogliatoio che sarà pubblicata oggi in versione integrale.

Intanto, però, le anticipazioni di eri sanno tanto di messaggio in codice per la Roma. “Penso che mi manchi solo di stare nel posto giusto al momento giusto”, ha aggiunto l’attaccante del West Ham. E considerando che nell’intervista rilasciata ad inizio luglio alla “Gazzetta” era stato molto chiaro (“Roma è casa mia, sapete tutti quali sono i colori del mio cuore”) è chiaro come per il centravanti azzurro il posto giusto sia proprio la Capitale. E il momento giusto questo, con Mourinho. “Con lui migliorerei ancora”, disse.

Insomma, c’è ancora da aspettare un po’ e cioè che il West Ham porti a casa la punta (gli Hammers hanno preso il giovane Carlos Borges dal Manchester City), ma è evidente come anche Scamacca sappia bene che il suo futuro sia lontano da Londra. Aspetta che i due club possano mettersi definitivamente d’accordo, anche se poi all’orizzonte potrebbero materializzarsi altre offerte.