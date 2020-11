Scamacca cresce. Maran è senza pace: Zapata è il 18° positivo

La Gazzetta dello Sport (F.Grimaldi) – Ci sono (molte) buone notizie e una meno lieta (la positività al tampone di Zapata, diciottesimo giocatore del Genoa colpito dal Covid-19 in questo campionato), in una vigilia rossoblù che obbliga Maran a rivedere in corsa i suoi piani. Perdere il proprio miglior centrale difensivo prima di sfidare una Roma che ha segnato venti gol in nove gare non è danno da poco, ma fa ben sperare il ritorno in azzurro di Criscito con Luca Pellegrini, mentre Melegoni, Scamacca e Rovella (alla prima chiamata nell’U21) saranno agli ordini di Nicolato.