Scalera: “La maglia celebrativa sarà messa all’asta per ulteriori iniziative benefiche”

Nella giornata di oggi è andato in scena un confronto tra la Roma ed il Municipio 1 – con il supporto del World Food Progamme – sullo spreco alimentare. Nella stessa occasione è stata anche presentata la patch celebrativa dei 150 anni di Roma Capitale, che sarà presente sulle maglie per Juventus-Roma, gara in programma sabato alle 18.

A margine dell’evento, Stefano Scalera, Head of Governement Affairs della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole. “Per un club che è legato a doppio filo a Roma, all’esigenze di Roma, era naturale, necessario ed importante ricordare una data così celebrativa per noi. La Roma ha questo legame calcistico fortissimo su cui costruisce un importante lavoro sociale da cui l’iniziativa di oggi che ricorda una cosa importante per questa città: i tanti nostri concittadini che hanno un problema ad alimentarsi, quindi non solo l’importanza all’alimentazione ma alla lotta allo spreco contro il cibo. È una cosa a cui teniamo molto ed è un ulteriore legame della Roma per la Roma“.

Sulla patch celebrativa della maglia che sarà indossata in occasione di Juve-Roma: “È un orgoglio aver presentato quella maglia ed è motivo di orgoglio per chi la indosserà. Quella maglia sarà messa all’asta per ulteriori iniziative benefiche”.