Sassuolo-Roma, arbitra Pairetto. Al Var Aureliano

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma sabato 3 aprile.
SASSUOLO – ROMA h. 15.00
PAIRETTO
VIVENZI – RANGHETTI
IV: PRONTERA
VAR: AURELIANO
AVAR: PRETI
MILAN – SAMPDORIA h. 12.30
PICCININI
MONDIN – BRESMES
IV: RAPUANO
VAR: IRRATI
AVAR: DI IORIO
PICCININI
MONDIN – BRESMES
IV: RAPUANO
VAR: IRRATI
AVAR: DI IORIO
ATALANTA – UDINESE h. 15.00
MANGANIELLO
ROSSI L. – VONO
IV: AYROLDI
VAR: ORSATO
AVAR: PERETTI
MANGANIELLO
ROSSI L. – VONO
IV: AYROLDI
VAR: ORSATO
AVAR: PERETTI
BENEVENTO – PARMA h. 15.00
MASSA
DI VUOLO – DE MEO
IV: DIONISI
VAR: DI BELLO
AVAR: DEL GIOVANE
MASSA
DI VUOLO – DE MEO
IV: DIONISI
VAR: DI BELLO
AVAR: DEL GIOVANE
CAGLIARI – H. VERONA h. 15.00
DOVERI
COSTANZO – TOLFO
IV: MARINI
VAR: NASCA
AVAR: LO CICERO
DOVERI
COSTANZO – TOLFO
IV: MARINI
VAR: NASCA
AVAR: LO CICERO
GENOA – FIORENTINA h. 15.00
MARESCA
CARBONE – VECCHI
IV: FOURNEAU
VAR: BANTI
AVAR: TEGONI
MARESCA
CARBONE – VECCHI
IV: FOURNEAU
VAR: BANTI
AVAR: TEGONI
LAZIO – SPEZIA h. 15.00
GIUA
CECCONI – SCARPA
IV: GHERSINI
VAR: GUIDA
AVAR: LIBERTI
GIUA
CECCONI – SCARPA
IV: GHERSINI
VAR: GUIDA
AVAR: LIBERTI
NAPOLI – CROTONE h. 15.00
DI MARTINO
BACCINI – BERTI
IV: PEZZUTO
VAR: ABISSO
AVAR: GIALLATINI
DI MARTINO
BACCINI – BERTI
IV: PEZZUTO
VAR: ABISSO
AVAR: GIALLATINI
TORINO – JUVENTUS h. 18.00
FABBRI
MELI – ALASSIO
IV: SACCHI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
FABBRI
MELI – ALASSIO
IV: SACCHI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
BOLOGNA – INTER h. 20.45
GIACOMELLI
FIORITO – GALETTO
IV: MARINELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PASSERI
GIACOMELLI
FIORITO – GALETTO
IV: MARINELLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PASSERI