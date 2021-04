Sassuolo-Roma 2-2, le pagelle dei quotidiani: male El Shaarawy, Cristante e Mayoral. Insufficienza anche a Fonseca

Pagine Romaniste – L’ennesimo treno per la Champions passa davanti alla Roma, ancora una volta incapace di cogliere l’occasione. I giallorossi non escono dal tunnel in cui sono intrappolati con le sconfitte con Parma e Napoli. La squadra di Fonseca viene bloccata al pareggio (2-2) dal Sassuolo. Dopo un primo quarto d’ora in cui i neroverdi sfiorano due volte in vantaggio colpendo anche il palo, la Roma trova il vantaggio. Perez viene atterrato in area da Marlon. Pellegrini (28’) trasforma con freddezza. Nella ripresa Traorè (57’) pareggia. Il pareggio è però momentaneo. Al 68’ arriva il sorpasso di Peres, annullato però dalla rete nel finale di Raspadori (85’). Male Cristante -ancora una volta adattato in difesa-, El Shaarawy e Borja Mayoral.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (P.F. ARCHETTI)

Lopez 6.5; Karsdorp 5.5, Cristante 4.5; Mancini 5.5; Peres 6, Pellegrini 6, Diawara 5, Spinazzola 6; Perez 6.5, El Shaarawy 5; Mayoral 5.5. Subentrati: Veretout 6, Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Lopez 6.5; Karsdorp 5.5, Cristante 5; Mancini 5.5; Peres 6.5, Pellegrini 6, Diawara 5, Spinazzola 5.5; Perez 6, El Shaarawy 5; Mayoral 5.5. Subentrati: Veretout s.v., Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Lopez 6.5; Karsdorp 6, Cristante 4; Mancini 5; Peres 5.5, Pellegrini 6, Diawara 5, Spinazzola 6.5; Perez 6, El Shaarawy 4; Mayoral 5.5. Subentrati: Veretout s.v., Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Lopez 6.5; Karsdorp 5.5, Cristante 5; Mancini 5.5; Peres 6, Pellegrini 5.5, Diawara 5.5, Spinazzola 6; Perez 6, El Shaarawy 5.5; Mayoral 4.5. Subentrati: Veretout 5.5, Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 6.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Lopez 6.5; Karsdorp 5, Cristante 4; Mancini 6; Peres 6, Pellegrini 6.5, Diawara 4.5, Spinazzola 5.5; Perez 5.5, El Shaarawy 4; Mayoral 4.5. Subentrati: Veretout 6, Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Lopez 6.5; Karsdorp 5, Cristante 5; Mancini 5.5; Peres 6, Pellegrini 6, Diawara 5.5, Spinazzola 6; Perez 6, El Shaarawy 5; Mayoral 5. Subentrati: Veretout s.v., Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.

LEGGO (F. BALZANI)

Lopez 6; Karsdorp 6, Cristante 4; Mancini 5.5; Peres 5.5, Pellegrini 6.5, Diawara 5.5, Spinazzola 6; Perez 6.5, El Shaarawy 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Veretout 5.5, Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.5.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Lopez 6.5; Karsdorp 6, Cristante 5.5; Mancini 6; Peres 5.5, Pellegrini 6, Diawara 5.5, Spinazzola 6.5; Perez 5, El Shaarawy 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Veretout s.v., Dzeko s.v. Allenatore: Paulo Fonseca 5.5.