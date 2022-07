Sassuolo, Dionisi: “Mi auguro che restino tutti”

Il Sassuolo è sceso in campo per la prima amichevole della stagione, vinta per 10-1 contro il Real Vicenza. Il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi, ha schierato Davide Frattesi in campo a partire dal secondo tempo e al termine della gara ha rilasciato un commento in conferenza stampa:

“Per quanto riguarda chi è qui, mi auguro che restino tutti, poi le entrate verranno gestite in base a chi partirà. Abbiamo fatto una gestione dei carichi, abbiamo ritenuto opportuno per questo di gestirlo così. Se c’entra il mercato? Io faccio l’allenatore del Sassuolo, non il calciomercato”.