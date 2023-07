Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della trattativa Frattesi. Il dirigente ha ufficializzato la cessione del centrocampista scuola Roma all’Inter. Queste le sue parole: “È fatta per Frattesi all’Inter, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c’erano varie società, ma con l’Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro“. Grazie al trasferimento la Roma guadagnerà circa 10 milioni di euro grazie al 30% della rivendita che deteneva sul cartellino. Il giocatore è in arrivo a Milano pronto per firmare il contratto.