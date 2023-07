La trattiva che porta a Gianluca Scamacca è sempre viva. L’attaccante, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è pronto per unirsi al raduno del West Ham ma spera di raggiungere la Roma. I due club continuano a trattare con i giallorossi che vorrebbero il centravanti in prestito oneroso con diritto di riscatto. Gli inglese invece spingono per l’obbligo dopo aver incassato 100 milioni per Declane Rice.

L’attaccante ha frenato ogni altra trattativa, tra cui il Milan, e aspetta solo di ritornare nella Capitale. Sperava di farlo con Frattesi, i due sognavano di tornare a giocare insieme nella città che li ha visti crescere. Il centrocampista ha virato però per l’Inter.