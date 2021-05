Sarri, in agenda l’incontro con la Roma. E’ il favorito per la panchina giallorossa

L’oramai certa partenza di Paulo Fonseca, spalanca le porte per la scelta del prossimo tecnico giallorosso. Il nome più insistente in queste settimane è Maurizio Sarri, che, stando a quanto riportato, gradirebbe un ritorno in panchina con la squadra della Capitale. L’allenatore ex Chelsea sembrava aver staccato gli altri pretendenti, ma nulla è ancora definito.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Paolo Assogna infatti, l’accordo è tutt’altro che a un passo visto che l’ultimo incontro tra Sarri e la Roma è stato nel mese di gennaio. È sicuramente il piano principale dei Friedkin, ma la trattativa su mercato, ingaggio e strategia è ancora da sviluppare.

Successivamente Alfredo Pedullà con un tweet riporta come sia in agenda l’incontro tra Sarri e la dirigenza giallorossa.