La Gazzetta dello Sport – Sarri non risparmia un paio di frecciate al tecnico della Roma Mourinho. “Ha detto che quest’anno la Conference è meno competitiva dell’anno scorso? Rispetto il suo punto di vista, ma non lo condivido“. E poi sulla sospensione della squalifica concessa a Mou: “Mi sembra un premio alla carriera...”. A lui l’anno scorso, dopo la squalifica seguita al match col Milan, non fu riservato lo stesso trattamento “nonostante i referti di arbitro ed ispettore fossero diversi“.