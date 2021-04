Sarri, idee di Roma: 4-3-3 con i giovani

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma si prepara ad entrare nel futuro. La scelta di cambiare allenatore è stata presa già da tre mesi e negli ultimi giorni c’è stata un’accelerazione su Maurizio Sarri. Il tecnico toscano a breve incontrerà i dirigenti giallorossi per parlare di contratto, ma un’idea di Roma se l’è già fatta. Il 4-3-3 è il suo marchio di fabbrica, non si discosterà da questo modulo. La squadra andrà rinforzata: avrà bisogno di un portiere, un terzino destro, un regista e un centravanti.

Musso è sempre in pole per il ruolo di numero uno, davanti a Gollini e Meret. Il tecnico toscano vuole rilanciare Villar, mentre con lui Diawara al Napoli giocava poco, non è una prima scelta. In dubbio Mkhitaryan, più trequartista che esterno, che però può fare il falso nueve. Vorrebbe tenere Pedro, anche se la società potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte. Sarri inoltre rivorrebbe Under, che rientrerà dal prestito al Leicester. Gli piacciono El Shaarawy e Zaniolo, esterni adatti al suo gioco, così come anche Kluivert, che potrebbe tornare dal prestito al Lipsia.

Dal Napoli potrebbe prendere Maksimovic, che va in scadenza, anche se con il tecnico toscano giocava poco. Già da tempo è seguito Bonifazi, attualmente in prestito all’Udinese. A centrocampo gli piace Veretout, che deve rinnovare il contratto, così come Pellegrini. Mayoral con lui può migliorare, resterà di sicuro, ma ha bisogno di un altro centravanti. Con Dzeko si troverà una soluzione a fine stagione per la risoluzione del contratto. Per cambiare si cerca in Italia, Belotti sembra più raggiungibile di Vlahovic.