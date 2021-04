Sarri-Friedkin: contatto. Il club ha già pronto un triennale da 5 milioni

Leggo (F.Balzani) – Il flirt tra la Roma e Sarri comincia a diventare qualcosa di più serio. I Friedkin avrebbero incontrato per almeno due volte l’ex tecnico della Juventus trovando piena disponibilità. Nessun accordo preliminare, ma un “arrivederci” che sa tanto di proposta di matrimonio triennale da 5 milioni. Il destino di Fonseca sembra segnato e c’è chi giura che nemmeno l’impresa di vincere l’Europa League lo farebbe restare. La candidatura di Sarri non presenta complicazioni.

Ha esperienza in piazze da big in Italia, gradisce la rosa attuale, non pretenderebbe subito un mercato sostanzioso e avrebbe il tempo di ricostruire a Trigoria quel laboratorio di talenti da plasmare come aveva fatto a Napoli. In difesa servirebbero un terzino e probabilmente un altro centrale, oltre al portiere che potrebbe essere Gollini. A centrocampo Pellegrini e Veretout sarebbero le mezzali con Villar regista alla Jorginho. In attacco sorriderebbero El Shaarawy, Pedro e Zaniolo.