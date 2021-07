Sarà Pellegrini 2026, il vertice è nell’aria

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Primo contatto. Sfiorato, più che altro. L’avvistamento a Trigoria di Giampiero Pocetta e Giovanni Ferro, che rappresentano gli interessi di Lorenzo Pellegrini, è un indizio di ciò che presto avverrà: il rinnovo del contratto del capitano è una priorità assoluta per la Roma, che conta di chiudere la pratica entro l’inizio del campionato. Il centrocampista va in scadenza tra 11 mesi e rappresenta un punto centrale dei piani tecnici di Mourinho. Il 31 luglio scadrà la clausola rescissoria da 30 milioni, ma questo significa poco. Pellegrini ha già comunicato a Tiago Pinto che non avrebbe mai esercitato il diritto senza la volontà della Roma di venderlo.

Volontà che ovviamente non c’è mai stata, ora si tratta solo di mettersi seduti attorno a un tavolo e raggiungere un’intesa sugli emolumenti futuri. Non era ieri il giorno, i due manager hanno incontrato Tiago Pinto per una breve chiacchierata generica che ha confermato un clima sereno tra le parti. Vale per Pellegrini, ma anche per Zalewski e Ciervo, talenti del 2002 che Mourinho sta scoprendo durante il ritiro. Presto avverrà il confronto vero e proprio, in cui si entrerà nel vivo della negoziazione. Ma sul finale della storia nessuno dubita: Pellegrini firmerà fino al 2026 confermando il ruolo di simbolo del club per il presente e futuro.