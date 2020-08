Sarà Dan Friedkin e non il figlio Ryan il presidente della Roma: ecco i nomi del nuovo cda

Il Tempo – Sarà Dan Friedkin il 25esimo presidente della storia dell’As Roma e non, come si pensava inizialmente, il figlio Ryan a cui toccherà comunque la gestione del club con una presenza più assidua in Italia. Per il resto, si sta componendo in queste ore la lista dei primi sette consiglieri scelti da Friedkin per comporre il nuovo cda: sarà Dan a presiedere il board, con lui entrano il figlio Ryan, insieme ai manager del gruppo Marc Watts, Eric Felen Wiliamson III, Brian Walker e Analaura Moreira Dunkel. Ancora da stabilire la data dello sbarco a Roma di Dan e Ryan, che devono fare i conti con le restrizioni sui viaggi dovute al Covid-19.

