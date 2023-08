Paulo Roberto Falcao si dimette dall’area calcio del Santos. L’annuncio è arrivato da parte dello stesso dirigente tramite un comunicato social. La scelta sarebbe stata presa in virtù della situazione del calciomercato e della posizione in classifica. Questo il comunicato ufficiale:

“Per rispetto dei tifosi del Santos Futebol Clube, a causa delle recenti proteste contro le prestazioni della squadra in campo,ho deciso di lasciare in questa data l’incarico di coordinatore sportivo. Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l’immagine dell’istituzione. Per quanto riguarda l’accusa fatta questo venerdì, che ho scoperto con sorpresa dai media, affermo che i fatti non sono mai avvenuti”.