Roma-Inter, cancelli aperti dalle 15:30. Tutte le info utili

Domani i giallorossi saranno impegnati nel big match contro l’Inter. La sfida è in programma alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. Di seguito tutte le info pubblicate tramite comunicato ufficiale dal club:

Tre vittorie di fila in campionato, zona Champions sempre più vicina, ‘ma ancora non abbiamo fatto nulla’, ha detto Daniele De Rossi.

Servono altri punti, serve continuità. E il prossimo impegno vede la Roma affrontare in casa la capolista della classifica, l’Inter di Simone Inzaghi.

Sabato 10 febbraio alle 18 è in programma allo Stadio Olimpico Roma-Inter, gara valida per la giornata numero 24 di Serie A.

Un big match in piena regola. Si tratta di uno dei grandi appuntamenti dell’anno in casa nostra, da vivere in una cornice di pubblico unica e tanto giallorossa. Se vuoi farne parte, se vuoi spingere la squadra dal vivo, ci sono gli ultimi biglietti in vendita, ma fai presto…

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vivere il match all’Olimpico.

Gli orari

I cancelli apriranno alle 15:30. Il consiglio è quello di arrivare almeno 90 minuti prima del calcio d’inizio per non perdersi lo spettacolo del pre partita.

Chi avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi o al Call Center AS Roma: il servizio è attivo sia al telefono (06.89386000), sia per mail (callcenter@asroma.it), sia tramite form dalle ore 14 di sabato.

La maglia matchday

Roma-Inter avrà la sua maglia matchday. È un prodotto ufficiale AS Roma, che potete acquistare il giorno della partita. Il tema della maglia è diverso per ogni partita, con rappresentazioni grafiche accattivanti dei nostri protagonisti.

Si trova presso il Trailer Store – è un punto vendita mobile posto nel piazzale della Tribuna Tevere – e nella Toyota Fan Zone. Questa è quella disegnata per la sfida con i nerazzurri.

Non perderla, sono pezzi da collezione. Inoltre, potrai acquistare tutte le maglie matchday della stagione (anche quelle già uscite) nell’AS Roma Store di via del Corso.

Corso BLSD in Tribuna Tevere

I tifosi che assisteranno alla partita in Tribuna Tevere, potranno partecipare ad un corso BLSD gratuito dedicato alla prevenzione e alla tutela della salute.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, che è parte degli stakeholder del Club che collaborano costantemente alle attività di supporto alla comunità e ai tifosi.

Il corso, che ha l’obiettivo di trasmettere ad un numero sempre più alto di persone quelle nozioni di base per intervenire prontamente in caso di soffocamento o di emergenza di carattere cardio respiratorio, si svolgerà dalle ore 16 alle 17.45 sul piazzale all’interno della Tribuna Tevere e si articolerà secondo questo programma.

Toyota Fan Zone

Per trascorrere in serenità le ore che precedono la partita è allestita la Toyota Fan Zone.

L’area dedicata all’intrattenimento di grandi e piccoli tifosi, dove è presente anche uno dei nostri tre Store, vi aspetta dalle 15:30 di sabato.

Altri biglietti in vendita

Per questa partita, trattandosi di un big match, non sarà permesso effettuare il cambio utilizzatore per gli abbonati.

Inoltre, sono in vendita i biglietti per le sfide di Europa League con il Feyenoord e di campionato il Torino.

“Unstoppable – Superiamo gli ostacoli”

È sempre attivo “Unstoppable – Superiamo gli ostacoli”, il servizio del Club pensato per facilitare il trasferimento allo stadio di tutti i tifosi con disabilità motoria, che necessitino di carrozzina.

In collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, l’AS Roma predisporrà dei veicoli omologati forniti da Toyota e KINTO, per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori per tutte le gare casalinghe.

Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle 9 alle 18 ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto della partita o di un abbonamento (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Stop al secondary ticketing

Un servizio per i nostri tifosi: ecco il form per segnalare direttamente alla Società gli abusi sul secondary ticketing, sui biglietti e gli abbonamenti della Roma.

Qualsiasi anomalia, o gestione poco chiara nella vendita, sarà immediatamente interrotta. Come già è stato fatto dal Club in qualche caso portato all’attenzione dai tifosi attraverso questo form.

Modalità di gestione delle aree di parcheggio disabili

Le persone con disabilità munite di regolare permesso e con abbonamento/biglietto di Tribuna Tevere Disabili (solo con Tariffa Persona con disabilità non deambulante + Accompagnatore), potranno parcheggiare all’interno dello Stadio dei Marmi.

Per tutte le altre tipologie di disabilità è previsto un quantitativo di parcheggi, fino ad esaurimento dei posti, presso lo Stadio dei Marmi, Viale dei Gladiatori e Viale Alberto Blanc. Per accedere bisogna essere in possesso dell’abbonamento/biglietto e relativo tagliando per il parcheggio disabili.

Al fine di un corretto utilizzo delle aree, il personale in servizio potrebbe verificare l’effettiva presenza a bordo della persona con disabilità titolare del parcheggio.

Offside Food Waste

Anche per Roma-Inter è attiva “Offside Food Waste”, l’iniziativa promossa assieme ad Acli e all’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale per combattere gli sprechi alimentari.

Nelle aree hospitality dell’Olimpico sarà possibile raccogliere il cibo in più”.

asroma.com