Sampdoria-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Zaniolo out, Mourinho conferma l’undici del derby

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Sedutasi sul trono cittadino con il successo senza storia (3-0) nel derby, la Roma sale ora a bordo della macchina che la porterà fino al termine della stagione. Oltre alla supremazia capitolina, la stracittadina dominata ha portato i giallorossi di José Mourinho a consolidare il posto in classifica.

La Roma è ora alla sesta casella della classifica, a 51 punti come l’Atalanta. Ma più che guardare in alto – il quarto posto è a 8 punti, e comunque sognarlo non costa nulla – farà bene a buttare un occhio dietro, dove la Lazio (49 punti) e Fiorentina (47) attendono un passo falso.

Un tranello potrebbe riservarlo il primo impegno al rientro dalla sosta per le Nazionali. Come al rientro della penultima pausa, l’avversario arriverà dalla Liguria. Prima era stato il Genoa di Blessin, capace di uscire dall’Olimpico con un punto, frutto dello 0-0, mentre domani alle 18 sarà l’altra squadra della Superba. Al Ferraris la Sampdoria di Marco Giampaolo attende i giallorossi per rosicchiare tre punti pesanti in chiave salvezza.

Già capaci di fermare la corsa della Roma – all’andata con D’Aversa alla guida, prima della pausa natalizia, è finita 0 a 0 – i blucerchiati hanno ritrovato fiducia e convinzione di riuscire nell’impresa con la vittoria (0-2) contro il Venezia. E durante la pausa, similmente a come fece il Genoa, la Samp ha continuato ad allenarsi, al contrario della Roma che ha ripreso i lavori di preparazione solo questa settimana.

Dopo la vittoriosa trasferta veneta, Giampaolo ha concesso due giorni e mezzo di riposo per poi tornare a dirigere gli allenamenti fino a sabato 26 e riprendere martedì 29. Mourinho, invece, ha dato appuntamento ai giocatori a lunedì 28.

La settimana della sosta non è stata delle più tranquille in casa Roma. C’è stato infatti il caso Veretout a squarciare la calma e a rovinare la gioia post derby. La moglie del centrocampista francese, Sabrina, è risultata positiva al Covid nella giornata di sabato. Ciò non le ha impedito di festeggiare la sera il ventinovesimo compleanno con parenti ed amici, oltre al terzo figlio che porta in grembo. Per la trasferta di Genova Mourinho non potrà contare sulla disponibilità di Veretout. Potrà invece affidarsi agli oltre 1500 romanisti che saranno al seguito della squadra.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMPDORIA-ROMA

Come tradizione, la pausa ha consegnato alla Roma giocatori acciaccati. Moralmente e fisicamente. È quello che è successo a Nicolò Zaniolo. Escluso prima al derby, ha poi visto l’Italia mancare per la seconda volta consecutiva la qualificazione al Mondiale. Il c.t. Roberto Mancini, infatti, lo ha tenuto addirittura fuori dai convocati nella sconfitta (0-1) contro la Macedonia. L’occasione gli è stata concessa in Turchia. Nicolò, però, non ha brillato ed è uscito al 45’. Il selezionatore azzurro, a fine gara, lo ha anche ripreso pubblicamente sottolineando come debba “imparare a giocare con i compagni”.

Al morale sotto le scarpe, si è aggiunto un problema fisico. Zaniolo ha varcato il cancello di Trigoria con un affaticamento muscolare. Il problema lo ha costretto a fermarsi nell’allenamento di ieri. Non ci sarà dunque per la trasferta genovese. E, anche se fosse partito, sarebbe andato molto probabilmente dalla panchina.

Tutto lascia presagire che Mourinho possa confermare la squadra scesa in campo. Rui Patricio – sarà al Mondiale col Portogallo, sebbene nelle due gare valide per le qualificazione sia stato fatto sedere in panchina – difenderà la porta. A coprirlo Mancini, Smalling ed Ibanez. Kumbulla è sfavorito nel ballottaggio.

Non lo è invece Zalewski. Il giovane italo-polacco, nella sosta è sceso in campo con la Polonia Under 21, andrà a scorrazzare sulla sinistra. Ad ereggere la diga di centrocampo nuovamente Cristante ed Oliveira. Dall’altra parte ci saranno le discese della locomotiva olandese. Karsdorp, non preso in considerazione da Van Gaal, è reduce da due assist decisivi sia contro il Vitesse che nel derby, con il perfetto servizio per il 2-0 firmato dall’amico Abraham.

Tammy non ha risposto alla chiamata dell’Inghilterra preferendo restare a Trigoria per curare la lombalgia. A spingerlo verso il primato di miglior cannoniere alla prima stagione con la Roma ci saranno ancora Pellegrini e Mkhitaryan. La doppietta nel derby ha posto come prossimo obiettivo di Abraham Rodolfo Volk, ora primatista con 24 reti, solo una da quelle già realizzate dall’inglese.

Nessun dubbio sul modulo della Samp. Sarà dunque 4-3-1-2. Audero in vantaggio su Falcone, prodigioso nella partita di dicembre, Bereszynski e Murru terzini, Ferrari e Colley la coppia centrale. A centrocampo mancherà Ekdal. Rincon favorito su Vieira per la regia. Candreva e Thorsby le mezzali. Sensi dietro Caputo e Sabiri, che dovrebbe nuovamente avere la meglio nel ballottaggio con Quagliarella.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-ROMA

Sampdoria–Roma sarà visibile su Dazn. Il fischio d’inizio è previsto alle 18, il collegamento con il preparativa comincerà circa 30 minuti prima. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni, Manuel Pasqual si occuperà invece del commento tecnico.

SAMPDORIA-ROMA, ARBITRA MANGANIELLO

Sampdoria-Roma sarà arbitrata da Gianluca Manganiello. Gli assistenti Marco Bresmes e Valerio Vecchi. Il quarto uomo sarà Alberto Santoro. Luigi Nasca sederà in sala Var, mentre davanti all’Avar prenderà posto Alessandro Costanzo.

Sono otto i precedenti tra Manganiello e la Roma. Il borsino è favorevole ai giallorossi: sette vittorie ed una sconfitta, quella fragorosa in Coppa Italia contro la Fiorentina per 7-1. L’ultimo precedente risale allo scorso campionato: successo (3-0) contro il Parma.

Stessi incroci anche con la Samp, ma con esito diverso: tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Le ultime due corrispondo ai soli due impegni diretti in questa stagione: 1-0 in casa dello Spezia e k.o. casalingo (1-2) con il Bologna.

Con Nasca al Var, invece, la Roma ha disputato 6 gare. Solamente in una, però, è arrivata la vittoria. Questo lo score complessivo con l’arbitro pugliese: oltre al già menzionato successo, sono arrivati ben quattro pareggi ed una sconfitta. Una gara, quella con la Juve a Torino (1-0), che tanto fece discutere sia per il vantaggio non concesso ad Abraham dopo il fallo di Mkhitaryan in area e per il gol bianconero viziato da un tocco col braccio di Cuadrado. Non è però il solo ricordo negativo che Nasca al Var suscita.

Un altro episodio è il gol annullato all’ultimo minuto a Kalinic in Roma-Cagliari. Inizialmente convalidata, è stato proprio Nasca a convincere l’arbitro Massa a rivedere l’azione al monitor Var per lo scontro tra Pisacane, toccato proprio dall’attaccante croato, ed il portiere rossoblù, ex Roma, Olsen.

In stagione, oltre al già citato Juve-Roma, Nasca e la Roma si sono incontrati altre due volte: a Bergamo, nel poker giallorosso (1-4) contro l’Atalanta e, caso fortuito, nella gara di rientro dalla penultima sosta contro un’altra ligure, il Genoa (0-0).

Otto i precedenti complessivi della Sampdoria con Nasca al Var, sette quelli in campionato: una vittoria – nel derby vinto contro il Genoa (1-3) – tre pareggi ed altrettante sconfitte.

U.C. SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo.

A disposizione: Falcone, Ravaglia, Augello, Yoshida, Conti, Askildsen, Vieira, Magnani, Trimboli, Quagliarella, Supryaga.

Allenatore: Marco Giampaolo.

Indisponibili: Damsgaard, Ekdal, Giovinco, Gabbiadini.

Diffidati: Rincon, Ekdal.

Squalificati: -.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Maitland-Niles, Vina, Diawara, Bove, Zaniolo, El Shaarawy, Felix, Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Veretout, Zaniolo.

Diffidati: Pellegrini, Zaniolo.

Squalificati: -.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Bresmes-Vecchi.

IV Uomo: Santoro.

Var: Nasca.

Avar: Costanzo.