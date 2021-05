Sampdoria-Roma, le pagelle dei quotidiani: Dzeko spreca, Mancini resiste. Fuzato si distrae. Soffre il centrocampo

Pagine Romaniste – Il finale di stagione della Roma continua in picchiata. I giallorossi aggiungono al libro nero stagionale la sconfitta contro la Sampdoria. I blucerchiati guidati dall’ex Claudio Ranieri vincono 2-0. Sul finire di primo tempo Adrien Silva sblocca il risultato, poi confezionato da Jankto.

Nel mezzo ci sono tre gol annullati ai giallorossi per fuorigioco. Il centravanti bosniaco – in coppia per la prima volta con lo spagnolo – ha poi sbagliato il rigore, neutralizzato da Audero. Sale dunque la pressione del Sassuolo. I neroverdi ieri hanno pareggiato con l’Atalanta, portandosi a -2 dalla formazione di Fonseca.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (F. GRIMALDI)

Fuzato 5; Mancini 5,5, Smalling 6, Kumbulla 5; Santon 5,5, Cristante 6, Villar 6,5, Peres 5,5; Mkhitaryan 6; Dzeko 5, Mayoral 6. Subentrati: Ibanez 6, Karsdorp 6, Pastore 5,5, Barboe sv. Allenatore. Fonseca. 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Fuzato 5; Mancini 5,5, Smalling 5,5 , Kumbulla 6; Santon 5, Cristante 5, Villar 5,5, Peres 5,5; Mkhitaryan 5; Dzeko 4, Mayoral 5. Subentrati: Ibanez 6, Karsdorp sv, Pastore sv, Barboe sv. Allenatore. Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Fuzato 5; Mancini 5, Smalling 4,5, Kumbulla 5; Santon 5, Cristante 5, Villar 4,5, Peres 5,5; Mkhitaryan 5; Dzeko 4,5, Mayoral 6. Subentrati: Ibanez, Karsdorp, Pastore, Barboe. Allenatore. Fonseca 3.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Fuzato 5; Mancini 4,5, Smalling 5, Kumbulla 4; Santon 4,5, Cristante 5, Villar 5, Peres 5; Mkhitaryan 5; Dzeko 4, Mayoral 5. Subentrati: Ibanez 6, Karsdorp 5,5, Pastore 5, Barboe sv. Allenatore. Fonseca 4.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Fuzato 5,5; Mancini, 5 Smalling 5, Kumbulla 5; Santon 4,5, Cristante 5, Villar 5, Peres 5; Mkhitaryan 5,5; Dzeko 4, Mayoral 5. Subentrati: Ibanez 5, Karsdorp sv, Pastore sv, Barboe sv. Allenatore. Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Fuzato 5; Mancini 5,5, Smalling, 5,5, Kumbulla 5; Santon 4,5, Cristante 5, Villar 4,5, Peres 5; Mkhitaryan 5; Dzeko 5, Mayoral 5,5 Subentrati: Ibanez 6, Karsdorp 6, Pastore 5,5, Barboe sg. Allenatore. Fonseca 4.