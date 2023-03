Sampdoria, doppia seduta di allenamento in vista della Roma. Per Winks solo lavoro differenziato

In vista della gara delle 18:00 di domenica 2 aprile contro la Roma, valida per la 28esima giornata, la Sampdoria ha svolto in giornata una doppia seduta di allenamento. I blucerchiati saranno ospiti dei giallorossi, ma per la sfida, l’attenzione dei liguri è tutta per Harry Winks, che oggi ha svolto solo differenziato. Ecco il comunicato:

“Domenica di intenso lavoro in quel di Bogliasco, dove la Sampdoria ha svolto un doppio allenamento, priva dei nazionali Filip Djuricic, Emihran Ilkhan, Mehdi Léris, Flavio Paoletti, Abdelhamid Sabiri, Tomás Rincón, Martin Turk e Alessandro Zanoli. Nel corso della mattinata, sul campo 2 del ‘Mugnaini’, i blucerchiati di Dejan Stankovic hanno svolto lavori aerobici e possessi; nel pomeriggio invece sul campo 1 è andata in scena una partitella in famiglia ad alta intensità.

Differenziati.

Differenziati per Andrea Conti, Manuel De Luca, Sam Lammers ed Harry Winks. Fase riabilitativa per Emil Audero, mentre Ignacio Pussetto prosegue il proprio percorso di recupero. Domani, lunedì, si replica: la squadra sosterrà una nuova doppia seduta”.

sampdoria.it