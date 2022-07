Sampdoria, anche Petrachi per il posto da ds

Il Secolo XIX – Le voci sono tante. Non solo legate all’identità dei soggetti che trattano l’acquisto della Sampdoria, ma anche a nuove figure dirigenziali che potrebbero entrare nel club con la nuova proprietà. In tal senso uno dei rumors più insistenti porta a Gianluca Petrachi.

L’ex direttore sportivo di Torino e Roma, 53 anni, sarebbe la figura individuata da uno dei fondi interessati al club blucerchiato. Il dirigente salentino in questi giorni non ha mai voluto commentare l’indiscrezione su cui per ora non ci sono conferme. Anche se, in un’intervista di metà giugno, a Tmw Radio, parlando delle voci sul possibile arrivo al Verona, aveva detto: “Ho avuto con un confronto con il presidente dell’Hellas qualche mese fa e ho detto che avevo preso degli impegni per lavorare in un club italiano“.

A chi si riferiva? Fermo dal 2020 dopo il divorzio con la Roma, Petrachi è stato accostato a tanti club, dal Genoa alla Salernitana, dall’Hellas al Bologna fino alla Fiorentina. Negli ultimi mesi, si è parlato di lui anche per il Tottenham e il PSG, voci legate al rapporto di stima e amicizia con Conte, che lo avrebbe voluto a Londra o Parigi.