Sampdoria, amichevole in famiglia in vista della Roma. Lunedì la ripresa degli allenamenti

La Sampdoria si allena in vista della ripresa del campionato e, soprattutto, della sfida contro la Roma, la prima dopo la sosta per le Nazionali, in programma domenica 3 aprile alle ore 18:00. La formazione blucerchiata ha svolto un’amichevole in famiglia all’impianto sportivo Mugnaini, per l’occasione aperto ai tifosi. Sfida a ranghi misti con la partecipazione dei ragazzi della Primavera dato l’alto numero di assenti, ancora impegnati con le rispettive Nazionali (Askildsen, Bereszynski, Ekdal, Rincón, Sensi, Thorsby, Yoshida e Colley). 52 minuti complessivi di gioco, con gol di Quagliarella, Caputo e Magnani. Per Murru e Ronaldo Vieira soltanto mezzora di lavoro con i compagni e, a seguire, individuali di scarico. Sedute personalizzate per Conti e Giovinco. Percorsi di recupero per Damsgaard e Gabbiadini. La ripresa è in agenda per martedì pomeriggio. Lo riporta il sito ufficiale del club.