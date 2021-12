Samp, due giorni per scoprire il futuro del club e di Ferrero. Per la Roma in dubbio Audero e Gabbiadini

La Gazzetta dello Sport (F. Grimaldi) – Il futuro, almeno quello a breve termine, fra domani e giovedì. Sono giorni importanti per i blucerchiati, domani in campo all’Olimpico contro la Roma, per la prima volta, dal 2014 ad oggi, senza Massimo Ferrero in tribuna a seguire la squadra.

Probabile, però, la presenza della compagna del presidente dimissionario della Samp e dei loro due figli piccoli. Nella stessa giornata di domani, i legali di Ferrero saranno presenti in udienza presso il Tribunale del Riesame di Catanzaro, dove chiederanno ai giudici l’attenuazione della custodia cautelare in carcere (Ferrero si trova a San Vittore dal6dicembre scorso) e la concessione dei domiciliari.

Per l’avvocato Luca Ponti, infatti, che difende il patron blucerchiato, esistono le condizioni oggettive per consentire a Ferrero di trascorrere il Natale con la sua famiglia a Roma. Una decisione del Riesame, dove l’istanza semplice era stata presentata il 14 dicembre, è attesa entro la vigilia di Natale. In caso di esito positivo, diventerebbe immediatamente esecutiva.