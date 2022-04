Salvini: “Milan ed Inter pretendono chiarezza e tempi certi per non vedere lo stesso brutto in film dello stadio della Roma”

Matteo Salvini ha scritto una lettera a La Gazzetta dello Sport. Oggetto della stessa lo stadio di Milano, con Inter e Milan che stanno incappando in difficoltà burocratiche per la realizzazione dell’impianto. Queste le parole del segretario della Lega: “Milano merita il nuovo stadio che porterà 1,2 miliardi di investimenti, ma se la prospettiva è quella di un estenuante braccio di ferro tra i club e il sindaco Beppe Sala che pronuncia solo dei Nì, meglio correre a Sesto San Giovanni dove l’amministrazione ha già dato il via libera e individuato un’area ad hoc. Milan e Inter hanno proprietà straniere interessate a investire in Italia: giustamente pretendono chiarezza e tempi certi per non vedere lo stesso brutto film andato in onda per lo stadio della Roma”.