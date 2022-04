Brutte notizie per mister Nicola. Durante il finale di partita contro il Torino è stato ammonito l’attaccante Bonazzoli. Il numero 9 era diffidato e quindi salterà per squalifica la gara tra Salernitana e Roma di domenica prossima alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Stesso destino per Federico Fazio che ha ricevuto un cartellino rosso per doppio giallo.