Salernitana-Roma, malore per la moglie di Castori. Ora è in buone condizioni

Nel post partita di Salernitana-Roma ai microfoni di Dazn non si presenta Fabrizio Castori, c’è invece il vice Riccardo Bocchini all’oscuro dei motivi. Come riportato poi dall’emittente televisiva, durante la partita la moglie dell’allenatore campano, la signora Paola è stata colta da un malore ed ha battuto la testa. Subito è stata trasportata in ospedale, ma fortunatamente anche dalla Salernitana confermano che la moglie del mister sta bene e non ha nulla. Semplice precauzione, solo un grande spavento