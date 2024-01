Pagine Romaniste – Dybala e Pellegrini firmano il secondo successo consecutivo dell’era De Rossi. La Joya sblocca il match dal dischetto e, dopo essersi sciolto, la Roma ingrana. Arriva poco dopo il raddoppio del Capitano, a segno anche con il Verona. Inizio non facile per DDR e i suoi ragazzi: possesso palla lento e sterile, poco incisivo. Poi nella ripresa un altro mordente. Da rivedere i piazzamenti difensivi in occasione del gol di Kastanos.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, Llorente 6.5, Kristensen 6; Bove 6, Cristante 6.5, Pellegrini 6.5, Aouar 5.5; Lukaku 5.5, El Shaarawy 6, Zalewski 6, Dybala 6.5.

Allenatore: De Rossi 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio 5.5; Karsdorp 6, Mancini 6, Llorente 6.5, Kristensen 5.5; Bove 6, Cristante 6, Pellegrini 7; Lukaku 5.5, El Shaarawy 6.5, Dybala 7.

Allenatore: De Rossi 6.5.

TUTTOSPORT: Rui Patricio 5.5; Karsdorp 6, Mancini 6.5, Llorente 6.5, Kristensen 5; Bove 6.5, Cristante 6, Pellegrini 6.5, Aouar 5.5; Lukaku 6, El Shaarawy 6, Dybala 7.5.

Allenatore: De Rossi 6.5.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 6, Llorente 6, Kristensen 5; Bove 6, Cristante 5.5, Pellegrini 6.5, Aouar 6; Lukaku 5, El Shaarawy 5.5, Dybala 7.

Allenatore: De Rossi 6.5.

CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio 5.5; Karsdorp 6.5, Mancini 6, Llorente 6, Kristensen 5; Bove 5, Cristante 5, Pellegrini 7, Aouar 5.5; Lukaku 5, El Shaarawy 6, Zalewski 5, Dybala 7.

Allenatore: De Rossi 6.5.

LA REPUBBLICA: Rui Patricio 5; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, Llorente 4.5, Kristensen 6; Bove 5, Cristante 6, Pellegrini 7, Aouar 6; Lukaku 5, El Shaarawy 5, Zalewski 5.5, Dybala 7.

Allenatore: De Rossi 6.5.

IL TEMPO: Rui Patricio 5; Karsdorp 6.5, Mancini 6, Llorente 5.5, Kristensen 5; Bove 6, Cristante 6.5, Pellegrini 7, Aouar 6; Lukaku 5, El Shaarawy 5.5, Dybala 7.

Allenatore: De Rossi 6.