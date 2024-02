Pagine Romaniste – La Roma torna a vincere in trasferta, non con qualche polemica da parte della Salernitana di Pippo Inzaghi. I padroni di casa recriminano per la mancata espulsione di Pellegrini nel finale del primo tempo, per un fallo su Sambia. Giusta la decisione di estrarre il giallo. Nella ripresa il rigore per la squadra di De Rossi è corretto. Troppo lieve il contatto tra Mancini e Maggiore per giustificare il braccio larghissimo del centrocampista in maglia granata. Polemica anche per due contatti in area giallorossa tra Candreva e Llorente, poi successivamente tra il difensore spagnolo e Ikwuemesi. Entrambi contatti troppo lievi per concedere il rigore.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport: Allo scadere del primo tempo la Salernitana chiede l’espulsione di Pellegrini per un intervento molto duro lungo l’out su Sambia. Il capitano della Roma, in ritardo, colpisce l’avversario con la gamba di riporto. C’è imprudenza, quindi è giusto il giallo. Pochi dubbi anche sul rigore del vantaggio per la Roma: il contatto tra Maggiore e Cristante è lieve e non influisce sul tocco di braccio evidente del difensore della Salernitana. Giusto non dare rigori ai campani per i contatti Candreva-Llorente e Ikwuemesi-Llorente: situazioni veniali e abituali in area.

Di Bello azzecca tutte le decisioni nei momenti caldi di una partita non facile e in un ambiente delicato. Bravo a non cadere nei tranelli del finale.

Voto: 6,5.

Corriere dello Sport: Un arbitro che sembra abbia il terrore di arbitrare: mancato vantaggio per Simy da corso arbitri, giallo a Pierozzi inesistente, tocco di mano di Lukaku (che la prende di fianco) dato a chiamata, fine dei primi 45′ con un recupero durato la metà di quello dato. Involuto Di Bello, meglio (e di molto) nella ripresa. Llorente appoggia appena una mano sul corpo di Candreva che finisce giù in area: rischio, ma non c’è rigore.

Corpo a corpo (a tirare per primo è il giocatore di Inzaghi) Ikwuemesi-Mancini: niente.

Braccio larghissimo di Maggiore sul colpo di testa di Cristante: rigore netto. Minimo il contatto precedente Maggiore-Mancini: no fallo. Brutto più a vedersi l’intervento di Pellegrini su Sambia: lo prende con la gamba di richiamo, non con quella tesa, il contatto è per fortuna minimo visto che Sambia salta.

Voto: 6.