Diego Perotti salterà la gara contro la Roma. L’argentino, con un passato da protagonista in giallorosso, ha riportato un infortunio muscolare che lo terrà ai box per qualche settimana. Il giocatore salterà dunque il match del prossimo 10 aprile: Roma-Salernitana. Questo, il comunicato ufficiale dei campani: “A seguito di esami diagnostici effettuati in mattinata dal calciatore Diego Perotti presso il Centro Polidiagnostico Check-Up è stata riscontrata una lesione al muscolo soleo”.